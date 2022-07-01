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В России стало больше мигрантов

«Ъ»: в России стало больше трудовых мигрантов, чем год назад

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Число иностранцев и лиц без гражданства, которые с начала года встали на учет в миграционной службе, составило 6,6 миллиона человек за январь-май. Это почти вдвое больше, чем год назад (3,9 миллиона), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД.

По данным погранслужбы, за первый квартал в страну с целью трудоустройства въехали 842 тысячи человек. На 1 мая в России находилось 3,35 миллиона трудовых мигрантов — это только на 18 процентов меньше, чем до пандемии. Большая часть готова работать легально.

Так, мигранты оформили 845 тысяч патентов на работу (538 тысяч годом ранее), а общее число действительных патентов на конец этого периода стало 2,1 миллиона. Увеличение числа мигрантов в России говорит о достаточно высоком спросе на их услуги, отмечает издание.

Ранее специалисты НИУ ВШЭ подсчитали убыль рабочей силы в России в текущем десятилетии. По их данным, с 2019-го по 2030-й численность рабочей силы в России сократится на 1,9 миллиона человек.

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Платон Щукин
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