Подсчитана убыль рабочей силы в России

Убыль рабочей силы в России к 2030 году оценили в 1,9 миллиона человек

Специалисты НИУ ВШЭ подсчитали убыль рабочей силы в России в текущем десятилетии. Выдержки из их исследования приводит РБК.

По подсчетам авторов, с 2019-го по 2030-й годы численность рабочей силы в России сократится на 1,9 миллиона человек. Кроме того, изменится общий возрастной состав оставшихся рабочих ресурсов: доля людей младше 40 лет снизится с 42 процентов в 2019 году до 37,4 процента.

Главной причиной старения рабочей силы эксперты называют вступление в трудоспособный возраст малочисленного поколения 1990-2000-х годов рождения. Наиболее сильное сокращение доли трудоспособного населения ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях. В этих регионах население в последние годы активно увеличивалось за счет молодых приезжих.

При этом в некоторых регионах, привлекательных для мигрантов, процесс старения населения и рабочей силы замедлится. Среди главных факторов изменения численности рабочей силы авторы называют смертность, миграцию, количество молодежи, выходящей на рынок труда, и людей, достигших пенсионного возраста.

Эксперты ВШЭ составили четыре варианта прогноза до 2030 года. В базовом варианте численность рабочей силы снизится с 74,7 миллиона человек в 2019 году до 72,8 миллиона в 2030-м. Оптимистичный вариант предполагает сокращение на 500 тысяч человек, негативный — на три миллиона. Вариант, не учитывающий миграцию, предполагает сокращение рабочей силы на 3,3 миллиона человек к 2030 году.

