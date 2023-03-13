В России попросили разрешить мигрантам работать дальнобойщиками

«Ведомости»: «Деловая Россия» попросила разрешить мигрантам работать дальнобойщиками

Транспортный комитет бизнес-объединения «Деловая Россия» попросил правительство отменить региональный патент для иностранных водителей большегрузов, чтобы те могли перевозить грузы между регионами. Об этом со ссылкой на источник в логистической компании и собеседника, близкого к комитету, пишут «Ведомости».

Поводом для такого обращения стал резкий дефицит дальнобойщиков, из-за которого грузовики вынуждены простаивать, а перевозчики терять деньги. Согласно нынешним правилам, трудовой мигрант для работы водителем может получить патент только в одном российском регионе, а значит, везти груз в другой субъект федерации он не имеет права.

Гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев отметил, что в России в этой сфере дефицит персонала достигает 160 тысяч человек и мигранты могли бы снять остроту проблемы. По его оценке, в среднем по стране простаивает около десяти процентов транспортных средств, потому что ими некому управлять. При этом приток молодых кадров отсутствует, и государство не предпринимает усилий по повышению популярности профессии водителя-экспедитора.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал, что проблема обострилась осенью 2022 года, в том числе из-за востребованности этой военно-учетной специальности, а привлечь молодых сотрудников не позволяют зарплаты. Курьерская служба позволяет получать сопоставимый доход, но при этом избежать поездок на дальние расстояния.

Директор по закупкам транспортных услуг FM logistic в России Эдуард Миронов отметил, что существенно повысить зарплаты дальнобойщикам логистическим компаниям мешает в том числе дороговизна обслуживания российской и китайской техники. В этих условиях рост затраты на дальнобойщиков приведет к повышению тарифов и конечной стоимости товаров.

Представитель ВНИИ труда назвал проблему надуманной. По его мнению, перевозчики хотят сэкономить на персонале. В свою очередь в Федеральной налоговой службе (ФНС) считают, что нынешние правила позволяют привлекать мигрантов для работы водителем-экспедитором. Для этого компания должна заключать договор на перевозку в месте, где получен патент.

Ранее сообщалось, что ассоциация «Спецавтопром» предложила повысить ставки утилизационного сбора на самосвалы, чтобы российские производители подобной техники могли конкурировать с китайскими компаниями, которые заняли больше половины рынка.