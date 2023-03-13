Производители российских самосвалов попросили защитить их от Китая

«Ведомости»: «Спецавтопром» попросил защиты от конкуренции с самосвалами из Китая

Ассоциация «Спецавтопром» попросила правительство повысить ставки утилизационного сбора на самосвалы, чтобы российские производители техники могли конкурировать с китайскими компаниями. Об этом со ссылкой на письмо вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову сообщают «Ведомости».

В ответном письме замминистра Альберт Каримов сообщил, что ведомство готово рассмотреть идею организации. В комментарии изданию в Минпромторге добавили, что при необходимости решения для защиты производителей будут приняты.

Суть предложения заключается в том, чтобы уравнять ставку утильсбора на готовые самосвалы и шасси к ним. Отдельно шасси представляют собой транспортное средство, основу, на которую позднее монтируют различные типы кузовов. Оно дешевле конечной продукции, но ставка для него выше. Таким образом, китайским производителям куда выгоднее ввозить готовые самосвалы, которые к тому же сами по себе дешевле в производстве.

При этом в России готовые тяжелые самосвалы могут выпускать только «Урал» и «КамАЗ», а остальные компании производят только надстройки для шасси. Как отметил гендиректор ассоциации Денис Кудрявцев, производства шасси в России не хватает, а если ставить надстройку на китайское, то конечный продукт становится дороже импортного.

Руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский рассказал, что если китайский самосвал обходится в 4-5 миллиона рублей, то отечественный на китайском шасси — в 5-6 миллионов. Ранее проблема, объяснил Кудрявцев, решалась за счет западных производителей, локализовавших производство в России, но после начала боевых действий на Украине такие компании, как MAN и Volvo, ушли с рынка.

Потребность российских компаний в самосвалах массой 20-50 тонн составляет порядка пяти тысяч единиц в год. Согласно подсчетам SBS Consulting, за 11 месяцев 2022 года доля российских компаний на нем упала с 44 процентов до 33-х, а китайских выросла 25 процентов до 58-ми. По мнению Бабанского, китайские компании стали главными выгодоприобретателями ситуации.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что правительство согласится с идеей «Спецавтопрома», поскольку она выглядит логичной. Однако эксперт предупредил, что ситуация на рынке в текущем году осложнится. В стране замедляется инвестиционная активность в строительной и горнодобывающей отраслях, а значит, потребность в спецтехнике сократится.

Ранее «Спецавтопром» попросил перенести сроки достижения принятых уровней локализации прицепов, которые нужны российским производителям для получения субсидий. По данным организации, компании не имеют шансов уложиться в параметры ввиду неразвитости отечественного производства, а значит не смогут конкурировать с поставщиками из Китая и вынуждены будут сокращать выпуск.

