Российские производители прицепов провалили сроки по локализации

«Ведомости»: российские производители спецтехники просят отсрочки по локализации прицепов

Подавляющая часть российских производителей спецтехники не успевают достигнуть уровня локализации производства прицепов, которая требуется для получения государственных субсидий, поэтому сроки следует сдвинуть. Об этом говорится в письме ассоциации «Спецавтопром» в адрес Минпромторга, пишут «Ведомости».

Организация объединяет более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику. Провал в импортозамещении там объясняют недостаточным объемом компонентной базы отечественного производства.

Уровень локализации в России определяется балльной системой. Так, за колесные диски, произведенные в стране, начисляется два балла, за шины — четыре. В зависимости от типа прицепной техники введено максимально возможное число баллов.

Гендиректор «Спецавтопрома» Денис Кудрявцев пояснил, что в 2021-2022 годах для получения субсидий нужно было набрать не менее 30 процентов от максимального уровня. В 2023 году требуется 50 процентов, с 2024-го доля увеличивается до 70 процентов, а с 2025-го — до 80. Однако в реальности достигнуть показателя на текущий год компании могут только в единичных случаях — таким образом, отрасль лишается возможности претендовать на госпомощь.

Участники рынка предлагают сохранить прошлогодние условия на 2023 год, чтобы перейти к локализации на уровне 50 процентов в 2024-м. Достигнуть 70 процентов предлагается в 2026 году, а 80 — в 2028-м.

Главной проблемой производители называют отечественные оси, элементы гидравлической системы, шторные механизмы, элементы тормозных систем и холодильные установки, при этом последние в России вообще не производятся.

Финансовый директор производителя полуприцепов «Грюнвальд» Наталья Валькова объяснила, что без субсидий производителям придется повышать цены, в результате продукция станет неконкурентоспособной. Директор производителя прицепов «ТТМ центр» Александр Кудинов подчеркнул, что обеспечить требуемую локализацию в указанные сроки невозможно, так как значительной части комплектующих, за которые начисляются баллы, в России нет.

Ранее представители нескольких транспортных компаний предупредили об угрозе дефицита полуприцепов-рефрижераторов, которые используются для перевозки продуктов питания, лекарств и других товаров, требующих низких температур. Основные производители холодильных установок — американские Thermo King и Carrier — российский рынок покинули. В Китае производство такой техники только начало развиваться и пока не обеспечивает внутренний рынок, а ввоз по параллельному импорту дороже в два-три раза.