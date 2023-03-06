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11:37, 6 марта 2023Экономика

Российские производители прицепов провалили сроки по локализации

«Ведомости»: российские производители спецтехники просят отсрочки по локализации прицепов

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Подавляющая часть российских производителей спецтехники не успевают достигнуть уровня локализации производства прицепов, которая требуется для получения государственных субсидий, поэтому сроки следует сдвинуть. Об этом говорится в письме ассоциации «Спецавтопром» в адрес Минпромторга, пишут «Ведомости».

Организация объединяет более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику. Провал в импортозамещении там объясняют недостаточным объемом компонентной базы отечественного производства.

Уровень локализации в России определяется балльной системой. Так, за колесные диски, произведенные в стране, начисляется два балла, за шины — четыре. В зависимости от типа прицепной техники введено максимально возможное число баллов.

Гендиректор «Спецавтопрома» Денис Кудрявцев пояснил, что в 2021-2022 годах для получения субсидий нужно было набрать не менее 30 процентов от максимального уровня. В 2023 году требуется 50 процентов, с 2024-го доля увеличивается до 70 процентов, а с 2025-го — до 80. Однако в реальности достигнуть показателя на текущий год компании могут только в единичных случаях — таким образом, отрасль лишается возможности претендовать на госпомощь.

Участники рынка предлагают сохранить прошлогодние условия на 2023 год, чтобы перейти к локализации на уровне 50 процентов в 2024-м. Достигнуть 70 процентов предлагается в 2026 году, а 80 — в 2028-м.

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Главной проблемой производители называют отечественные оси, элементы гидравлической системы, шторные механизмы, элементы тормозных систем и холодильные установки, при этом последние в России вообще не производятся.

Финансовый директор производителя полуприцепов «Грюнвальд» Наталья Валькова объяснила, что без субсидий производителям придется повышать цены, в результате продукция станет неконкурентоспособной. Директор производителя прицепов «ТТМ центр» Александр Кудинов подчеркнул, что обеспечить требуемую локализацию в указанные сроки невозможно, так как значительной части комплектующих, за которые начисляются баллы, в России нет.

Ранее представители нескольких транспортных компаний предупредили об угрозе дефицита полуприцепов-рефрижераторов, которые используются для перевозки продуктов питания, лекарств и других товаров, требующих низких температур. Основные производители холодильных установок — американские Thermo King и Carrier — российский рынок покинули. В Китае производство такой техники только начало развиваться и пока не обеспечивает внутренний рынок, а ввоз по параллельному импорту дороже в два-три раза.

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Платон Щукин
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