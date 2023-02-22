В России возникла угроза нехватки прицепов для перевозки продуктов

«Ведомости»: в России сформировалась угроза нехватки полуприцепов-рефрижераторов

Российский рынок на фоне западных санкций столкнулся с угрозой дефицита полуприцепов-рефрижераторов, которые используются для перевозки продуктов питания, лекарств и других товаров, требующих низких температур. Об этом со ссылкой на представителей нескольких транспортных компаний пишут «Ведомости».

По данным Delko, до начала боевых действий на Украине в стране закупали до 4000 таких прицепов в год. Россия была крупнейшим европейским рынком, занимая 15 процентов в ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка). Однако после введения санкций поставки начали сокращаться. При этом ситуация усугубляется, ведь в 2022 году по некоторым контрактам еще продолжались поступления, но в 2023-м новых поставок точно не будет.

Руководитель отдела по работе с медицинскими и температурными грузами «Курьер сервис экспресса» Магомед Цокиев подтвердил, что приостановлен импорт европейских и японских производителей техники, причем как самих прицепов, так и комплектующих для ремонта. Из-за этого прицепы устаревают, им нужен дорогостоящий ремонт и запчасти, которых нет.

Как отмечается в материале, самым сложным элементом рефрижератора является холодильная установка, и в России их не выпускают. Основные мировые производители — американские Thermo King и Carrier — российский рынок покинули.

Гендиректор «Центртранстехмаша» (ЦТТМ) Александр Кудинов рассказал, что компания выпускает прицепы с холодильной установкой, предоставляемой заказчиком. Она готова увеличить выпуск до 2000 единиц, если заказчики смогут предоставить оборудование. Например, смогут в рамках параллельного импорта закупать установки Thermo King, выпускаемые в Европе, или увеличить поставки китайских SuperSnow.

В Delko считают, что SuperSnow может обеспечить поставки не более 1000 холодильных установок в год. Особенности китайского рынка в том, что и там ключевую роль играют глобальные игроки, мощности местных производителей незначительны. Кроме того, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов заметил, что надежность китайских установок в российском климате еще никто не проверял.

Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев считает, что на появление на рынке отечественной холодильной установки в ближайшее время рассчитывать не стоит из-за технических сложностей. Можно ожидать только увеличения выпуска самих прицепов до уровня, который в перспективе удовлетворит рынок.

Коммерческий директор Sota Logistic Кирилл Латинский отметил, что проблемой становится стоимость импортозамещения. В 2021 году 17-метровый изотермический полуприцеп турецкого производства с установкой Thermo King или Carrier можно было купить за 5-8 миллионов рублей, в новых условиях цены выросли в два раза. Окупить такие траты при нынешних тарифах на перевозку грузов крайне сложно, скорее всего, их придется повышать.

Ранее сообщалось, что группа депутатов готовит обращение в правительство с предложением запустить развитие индустрии восстановления автомобильных запчастей. Они уверены, что без этого на фоне западных санкций в России начнут массово выходить из строя автомобили, в том числе коммерческие.