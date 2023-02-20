В России стало больше трудовых мигрантов

FinExpertiza: приток трудовых мигрантов в Россию в 2022 году вырос на треть

В 2022 году приток трудовых мигрантов в Россию вырос на треть, подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». В прошлом году количество иностранных граждан, приехавших с целью работы, составило 3,47 миллиона, это на 871 тысячу больше, чем в 2021-м.

Аналитики констатировали, что ради заработка в Россию въезжал каждый четвертый иностранец, хотя до пандемии коронавируса пересекал границу для трудоустройства только каждый восьмой. «Более 90 процентов прироста иностранной рабочей силы пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Также значительно выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая», — говорится в исследовании.

Согласно подсчетам, в общей сложности в 2022 году российскую границу пересекли 13 миллионов иностранцев, работу в качестве цели приезда указали более четверти (26,6 процента). По сравнению с доковидными временами, число именно трудовых мигрантов сократилось на 15,3 процента. Доля иностранных работников велика в сфере рабочих специальностей. «На фоне нехватки кадров зарплаты курьеров, водителей, ремонтников, кладовщиков, грузчиков и строителей начали расти. Дополнительную привлекательность для иностранцев российский рынок получил за счет укрепления курса рубля, благодаря чему заработки в пересчете на иностранные валюты значительно возросли», — обратила внимание глава FinExpertiza Елена Трубникова.

Судя по данным МВД по прошлому году, общее количество фактов постановки на миграционный учет иностранных работников, включая продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 миллиона. Более 40 процентов регистраций пришлось на Москву и Подмосковье, в 12,8 процента случаев иностранные работники регистрировались в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В число регионов, привлекающих многочисленные трудовые ресурсы из-за рубежа, также вошли Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Амурская области, Приморский край, Татарстан, а также Красноярский край.