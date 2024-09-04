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06:01, 4 сентября 2024Россия

В России перечислили меры по ужесточению правил пребывания мигрантов в стране

Депутат Бессараб: в РФ есть проблемы с нелегальными трудовыми мигрантами

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мигранты теперь не смогут получить гражданство России без постановки на воинский учет, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Эту и другие меры по ужесточению правил пребывания и проживания мигрантов в стране депутат перечислила в беседе с «Лентой.ру». Также парламентарий отметила определенные проблемы с нелегальными трудовыми мигрантами в России.

«Буквально перед завершением весенней сессии Государственная Дума приняла ряд законопроектов, ужесточающих как правила пребывания, так и требования к мигрантам, желающим работать, жить и учиться на территории Российской Федерации, в особенности к мигрантам, которые хотят получить вид на жительство и в дальнейшем гражданство Российской Федерации. Теперь вступление в гражданство невозможно без постановки на воинский учет», — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что если мигрант не встал на воинский учет, то это может грозить потерей приобретенного российского гражданства.

«Кроме того, ужесточен контроль и ужесточена ответственность, например, за проверку знаний русского языка. Она у мигрантов была, но вместе с тем к нам на территорию страны каким-то образом при нормальном законодательстве проникли десятки тысяч мигрантов, которые фактически не знают русского языка, но являются уже гражданами Российской Федерации. Конечно, это вопрос коррупции, поэтому мы ужесточили ответственность за совершение таких преступлений», — добавила она.

Сейчас также готовится ряд законопроектов, которые приведут к повышению ответственности в этой области

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Также Бессараб сообщила, что в России существует ряд нормативных актов, которые предусматривают выдворение с территории России лица, не имеющего гражданства страны.

«Это касается как визового режима для иностранных граждан, так и безвизового. Ведь у нас большие проблемы именно с теми иностранными гражданами, которые приезжают к нам на территорию Российской Федерации по соглашению о безвизовом въезде. Здесь, конечно, у нас есть определенные проблемы, особенно с нелегальными трудовыми мигрантами», — заключила депутат.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал причину роста миграционной преступности в России. Он отметил, что недобропорядочные арендодатели ради материальной выгоды сдают квартиры приезжим. Это является одной из причин, обусловивших противоправную деятельность мигрантов.

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      Алена Шевченко
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