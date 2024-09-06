В России предложили завершить «эпопею благотворительности» для детей мигрантов

В России предложили ввести платное школьное обучение для детей мигрантов

Обучение в детских садах, школах и техникумах для детей мигрантов должно быть платным. С таким предложением выступила ЛДПР, документ направлен председателю правительства России Михаилу Мишустину, сообщает «Царьград» в Telegram.

В обращении к главе кабмина говорится, что сейчас дети иностранцев имеют такие же права, как и дети россиян. Доступность для детей мигрантов российских учреждений приводит не только к нехватке мест, но и к снижению уровня образования коренного населения, подчеркнули авторы документа.

В этой связи в ЛДПР предложили «завершать "эту эпопею благотворительности", когда иностранные дети обучаются за счет российского бюджета».

5 сентября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал заставлять детей мигрантов учить русский язык. Он назвал недопустимой ситуацию, при которой первоклассники не говорят по-русски. «Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит — ну, не пускать», — заключил Медведев.