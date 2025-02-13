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19:01, 13 февраля 2025Россия

Рособрнадзор заявил о недоработке проекта о баллах по русскому для детей мигрантов

Рособрнадзор заявил о недоработке проекта о тесте по русскому для мигрантов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Проект о минимальном количестве баллов на тестировании по русскому языку для детей мигрантов был недоработан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

«По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что на данный момент продолжается работа над документом. По факту инцидента проводится служебная проверка, заверили в ведомстве.

Накануне Рособрнадзор подготовил проект о минимальном балле для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов, собирающимися учиться в российских школах. Согласно документу, тест будет считаться пройденным при условии получения минимум 30 процентов от максимально возможного количества баллов.

Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это предложение является фикцией и формализмом. Он также выразил уверенность в том, что успешное прохождение теста при 30 процентах верных ответов противоречит закону.

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