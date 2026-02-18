В Белгородской области разрешат тратить маткапитал на электрогенераторы

Белгородские депутаты разрешат тратить материнский капитал на электрогенераторы

Депутаты Белгородской области рассмотрят законопроект, расширяющий список целей, на которые можно потратить средства маткапитала. В региональный парламент документ, опубликованный на сайте органа, внес его спикер Юрий Клепиков.

Речь идет об изменениях изменения в часть 2 статьи 85 Социального кодекса Белгородской области. Датой внесения документа указано 10 февраля, он пока не рассматривался.

В настоящее время право на региональный маткапитал в размере 150 тысяч рублей имеют семьи с тремя и более детьми. Перечень целей для его использования ограничен, однако из-за проблем с отоплением, водоснабжением и электроэнергией необходимость в нем увеличилась.

На прошлой неделе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что дома Белгорода, подключенные к централизованному теплоснабжению, как минимум до конца текущего отопительного сезона не смогут получать горячую воду.

По его словам, повреждения в результате обстрелов оказались слишком серьезными. Отведение канализации, а также подачу газа, тепла и электроэнергии власти региона намерены сохранить.

Еще в ноябре Гладков призывал жителей частных жилых домов самостоятельно приобретать электрогенераторы, чтобы не сталкиваться с аварийными отключениями электроэнергии.