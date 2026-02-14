Реклама

Россия
16:25, 14 февраля 2026Россия

Раскрыты последствия атаки ВСУ на Белгород

Губернатор Гладков: Из-за атаки ВСУ в домах Белгорода не будет горячей воды
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Francisco Hernández / Unsplash

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл последствия атаки Вооруженных сил Украины на инфраструктурный объект в Белгороде. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», — заявил губернатор. Он назвал повреждения городских объектов очень большими и серьезными и добавил, что на месте работают аварийные бригады.

При этом Гладков подчеркнул, что в дома будет подаваться вода, а также сохранится отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии. Глава региона уточнил, что это будет делаться за счет постоянных или резервных источников энергообеспечения.

В ночь на 14 февраля украинская армия нанесла ракетный удар по Белгороду. Жертвами атаки стали двое мужчин. Еще трое жителей города получили ранения. Кроме того, из-за атаки была сильно повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего в домах отключили воду, электричество и тепло.

