Россия
04:50, 14 февраля 2026Россия

«Терроризм должны обсуждать на Мюнхенской конференции». ВСУ атаковали объект инфраструктуры в Белгороде. Есть погибшие и раненые

Гладков: ВСУ атаковали ракетами Белгород, есть погибшие и пострадавшие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин.

Еще трое получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Их доставляют в городские больницы Белгорода, всю необходимую помощь оказывают

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

По словам Гладкова, ракетный удар серьезно повредил энергетическую инфраструктуру, из-за чего произошло отключение электричества, тепла и водоснабжения. Помимо этого, в трех многоквартирных домах выбило окна и повредило фасады.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по энергообъекту в Курской области. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате атаки украинских войск по Рыльскому району повреждена линия электропередачи.

Число пострадавших увеличилось до пяти

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до пяти, сообщил позднее Гладков.

Количество пострадавших на территории одного из инфраструктурных объектов увеличилось до пяти человек. Двоих мужчин с предварительным диагнозом «баротравма» для обследования доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Губернатор уточнил, что в пяти жилых домах повреждены 29 квартир. Посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта.

Захарова резко обратилась к участникам Мюнхенской конференции на фоне обстрела

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о темах на Мюнхенской конференции после атаки на Белгород.

Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции по политике безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько ещё вкачать в упырей на Банковой

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Днем 13 февраля ВСУ атаковали три российских региона. Системы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаки с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Всего было уничтожено 47 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 41 — сбили над Брянской областью, еще пять перехватили над Курской и один — над территорией Белгородской области.

