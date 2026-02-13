Минобороны России: Системы ПВО сбили 47 дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три российских региона. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаки с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Так, всего было уничтожено 47 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 41 — сбили над Брянской областью, еще пять перехватили над Курской и один — над территорией Белгородской области.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по энергообъекту в Курской области. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате атаки украинских войск по Рыльскому району повреждена ЛЭП.