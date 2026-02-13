Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:44, 13 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали три российских региона

Минобороны России: Системы ПВО сбили 47 дронов ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три российских региона. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаки с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Так, всего было уничтожено 47 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 41 — сбили над Брянской областью, еще пять перехватили над Курской и один — над территорией Белгородской области.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по энергообъекту в Курской области. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате атаки украинских войск по Рыльскому району повреждена ЛЭП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Обманувшая американцев русская мошенница снялась в откровенном топе для журнала

    В МИД Украины заявили о трех оставшихся вопросах по мирному урегулированию

    Рубио и Мерц обсудили прекращение конфликта на Украине

    Украина открыла первый совместный завод по производству дронов для ВСУ в Германии

    В ЦБ оценили последствия запрета на расчет наличными при сделках с жильем

    Олигарх в кепке с сердечком отметил в суде день рождения вместе с главной ведьмой Украины

    Президент Чехии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok