ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

Курский губернатор Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по энергообъекту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергообъекту в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки ВСУ по Рыльскому району повреждена ЛЭП. Без напряжения остался Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Зафиксированы нарушения теплоснабжения», — говорится в сообщении.

По его словам, в кратчайшие сроки жителям восстановят подачу электро- и теплоснабжения. Хинштейн также отметил, что держит ситуацию на контроле.

12 февраля Минобороны России впервые опубликовало сообщение об атаке ВСУ ракетами «Фламинго». Отмечается, что эти крылатые ракеты — одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года. «Фламинго» была анонсирована как новейшая украинская ракета, задача которой — бить вглубь России.