Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:49, 13 февраля 2026Россия

ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

Курский губернатор Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по энергообъекту
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергообъекту в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки ВСУ по Рыльскому району повреждена ЛЭП. Без напряжения остался Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Зафиксированы нарушения теплоснабжения», — говорится в сообщении.

По его словам, в кратчайшие сроки жителям восстановят подачу электро- и теплоснабжения. Хинштейн также отметил, что держит ситуацию на контроле.

12 февраля Минобороны России впервые опубликовало сообщение об атаке ВСУ ракетами «Фламинго». Отмечается, что эти крылатые ракеты — одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года. «Фламинго» была анонсирована как новейшая украинская ракета, задача которой — бить вглубь России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Мужчина устроил поножовщину у российского магазина

    Смартфоны станут больше

    Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию на Олимпиаде-2026

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

    Подросток поджег бензоколонки на заправке и попал на видео

    Минпромторг России объяснил причину изменения правил утильсбора для машин из ЕАЭС

    Героя популярного в 2010-е мема сбила машина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok