Захарова резко высказалась о темах на Мюнхенской конференции после атаки на Белгород

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко высказалась о темах на Мюнхенской конференции после атаки на Белгород.

Дипломат обратила внимание на заявление главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что число пострадавших после атаки ВСУ на инфраструктурный объект выросло до пяти человек.

«Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции по политике безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько ещё вкачать в упырей на Банковой», — написала Захарова.

Ранее Гладков сообщил, что ракетный удар серьезно повредил энергетическую инфраструктуру, из-за чего произошло отключение электричества, тепла и водоснабжения. Также пострадали три человека, еще два местных жителя получили не совместимые с жизнью ранения.