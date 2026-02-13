Реклама

21:05, 13 февраля 2026Россия

Гладков сообщил о погибших и повреждениях энергоинфраструктуры после ракетного удара ВСУ

Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть погибшие
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин», — написал глава области.

Еще трое получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Их доставляют в городские больницы Белгорода, всю необходимую помощь оказывают.

По словам Гладкова, ракетный удар серьезно повредил энергетическую инфраструктуру, из-за чего произошло отключение электричества, тепла и водоснабжения. Помимо этого, в трех многоквартирных домах выбило окна и повредило фасады.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по энергообъекту в Курской области. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате атаки украинских войск по Рыльскому району повреждена линия электропередачи.

