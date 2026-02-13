Гладков сообщил о погибших и повреждениях энергоинфраструктуры после ракетного удара ВСУ

Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть погибшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин», — написал глава области.

Еще трое получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Их доставляют в городские больницы Белгорода, всю необходимую помощь оказывают.

По словам Гладкова, ракетный удар серьезно повредил энергетическую инфраструктуру, из-за чего произошло отключение электричества, тепла и водоснабжения. Помимо этого, в трех многоквартирных домах выбило окна и повредило фасады.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по энергообъекту в Курской области. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате атаки украинских войск по Рыльскому району повреждена линия электропередачи.