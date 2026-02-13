Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Количество пострадавших на территории одного из инфраструктурных объектов увеличилось до пяти человек. Двоих мужчин с предварительным диагнозом "баротравма" для обследования доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков.
Губернатор уточнил, что в пяти жилых домах повреждены 29 квартир.
Ранее Гладков сообщил, что ракетный удар серьезно повредил энергетическую инфраструктуру, из-за чего произошло отключение электричества, тепла и водоснабжения. Также пострадали три человека, еще два местных жителя получили не совместимые с жизнью ранения.