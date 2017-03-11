Медведев вернул россиянам турецкую жвачку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на поставки в Россию жевательной резинки из Турции. На это в субботу, 11 марта, обратило внимание агентство Rambler News Service.

Как отмечается, импорт турецкой жвачки был запрещен с 1 января 2016 года. При этом ограничение было отменено постановлением правительства от 9 марта, которым Россия также сняла запрет на поставки из Турции лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики.

RNS в частности отмечает, что таким образом в страну официально вернется жевательная резинка Love is, которую производит Dandy Sakiz.

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10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что товарооборот между Россией и Турцией может достигнуть 100 миллиардов долларов в год, если Москва отменит экономические санкции в отношении Анкары.

В октябре 2016 года РФ также разрешила ввозить некоторые турецкие фрукты — эмбарго отменили на свежие и сушеные апельсины, свежие и сушеные мандарины, персики и нектарины, абрикосы, сливы.

Москва ввела запрет на ввоз некоторой сельхозпродукции и продовольствия из Турции с 1 января 2016 года. Такое решение было принято на фоне резко обострившихся отношений Москвы и Анкары после уничтожения турецкими ВВС российского бомбардировщика в Сирии в ноябре 2015-го.