Временного поверенного РФ вызвали в МИД Турции из-за гибели турецкого военного

Временный поверенный в делах России в Анкаре Сергей Панов вызван в МИД Турции. Там дипломату сообщили о серьезной обеспокоенности из-за гибели турецкого солдата в результате обстрела с территории, подконтрольной сирийским курдам, заявил официальный представитель ведомства Хюсейин Мюфтюоглу. Его слова приводит ТАСС.

«Стрельба велась с территории в Сирии, где за контроль и исполнение режима прекращения огня ответственна Россия, поэтому мы и пригласили временного поверенного РФ», — сказал Мюфтюоглу. Он уточнил, что снайпер, убивший турецкого военнослужащего, действовал в зоне, которую контролирует курдская партия «Демократический союз» (PYD; Анкара считает эту организацию террористической).

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Говоря о действующем в Москве представительстве сирийских курдов, Мюфтюоглу отметил, что Турция постоянно объясняет России опасность, исходящую от PYD. «Мы ждем шагов Москвы по закрытию этого офиса "Демократического союза"», — подытожил дипломат.

Солдат армии Турции, находившийся в дозоре в приграничной зоне в провинции Хатай, был убит снайпером 22 марта. В ответ турецкие военнослужащие открыли огонь по сирийскому району, откуда велась стрельба.

Гарантами режима прекращения огня, объявленного в Сирии 29 декабря прошлого года, выступают Москва и Анкара. Президент России Владимир Путин заявлял, что спецслужбы двух стран достигли высокого взаимодействия в Арабской Республике.