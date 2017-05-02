«Звезда» показала стрельбы зенитными ракетами с новейшего российского фрегата

Построенный для Черноморского флота ВМФ России новейший фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356, проходящий испытания на Балтике, провел залповую стрельбу зенитным ракетным комплексом «Штиль-1». Видео испытательной стрельбы с пуском четырех ракет продемонстрировал телеканал «Звезда».

На видео заметен пуск четырех ракет семейства 9М317 из вертикальной пусковой установки 3С90. Фрегаты проекта 11356 оснащаются двумя подобными установками на 12 ракет каждая. Дальность стрельбы комплекса по целям на средних и больших высотах достигает 50 километров, зона поражения по высоте простирается от 5 метров до 15 километров.