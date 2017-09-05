Минобороны рассказало о начале уличных боев в Дейр-эз-Зоре

Сирийские войска прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и начали уличные бои за освобождение некоторых кварталов города от боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; организация запрещена в России). Об этом «Интерфаксу» во вторник, 5 сентября, сообщили в Минобороны России.

«Используя результаты удара российской авиации и крылатых ракет, отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела стремительным наступлением прорвали оборону террористов ИГ и деблокировали город Дейр-эз-Зор», — отметили в ведомстве.

В настоящее время отряды сирийских правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов, занятых боевиками, добавили военные.

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Ранее в Минобороны сообщали, что утром 5 сентября фрегат «Адмирал Эссен» в Средиземноморье осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки ИГ в районе Дейр-эз-Зора. Видео пусков ракет опубликовано на сайте военного ведомства.

«Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эж-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики выходцы из России и стран СНГ. В результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков», — утверждают военные.

Пуски ракет «Калибр» обеспечили успешное продвижение сирийских правительственных войск к Дейр-эз-Зору. «Разгром ИГИЛ в районе Дейр-Эз-Зора и деблокирование города станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республике», — подчеркнули в Минобороны.