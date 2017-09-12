Путин отправил Шойгу на переговоры с Асадом

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в Минобороны, генерал армии во вторник, 12 сентября, совершил рабочую поездку в Дамаск по поручению российского президента Владимира Путина.

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Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества «в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) в Сирии», говорится в сообщении ведомства. Кроме того, затрагивались темы стабилизации обстановки в ближневосточном государстве, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению.

13 августа Сергей Шойгу заявил, что вооруженная сирийская оппозиция должна своими силами бороться с террористами, оказавшимися внутри зон деэскалации.

26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории Сирии. Согласно документу, соглашение будет действовать 49 лет. При этом предусмотрено его автоматическое продление на последующие периоды в 25 лет, если ни одна из сторон своевременно не уведомит о намерении прекратить действие соглашения.

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. По данным ООН, его жертвами стали более 220 тысяч человек.