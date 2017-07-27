Кремль оценил ситуацию в зонах деэскалации в Сирии

В Кремле положительно оценивают ситуацию в зонах деэскалации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 27 июля.

«Не без трудностей, но констатируется позитивная динамика там, где эти зоны уже заработали. Предстоит продолжить работу еще по двум зонам», — сказал Песков.

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26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории Сирии. Согласно документу, соглашение будет действовать 49 лет. При этом предусмотрено его автоматическое продление на последующие периоды в 25 лет, если ни одна из сторон своевременно не уведомит о намерении прекратить действие соглашения.

Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута на международной встрече в Астане в начале месяца. Организовать их планируется в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге ближневосточного государства. Также по итогам саммита G20 в Гамбурге было объявлено о создании зоны деэскалации в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.

24 января Россия, Иран и Турция на встрече в Астане договорились создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия в Сирии.