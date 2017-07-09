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В Белом доме рассказали о «воодушевлении» от договоренностей с Россией по Сирии

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Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что в Белом доме «воодушевлены» прогрессом по деэскалации конфликта в Сирии. Текст его заявления распространила пресс-служба Администрации президента.

«В полдень воскресенья по местному времени заработает зона деэскалации на юго-западе Сирии. Подобные зоны являются приоритетом для США, и мы воодушевлены прогрессом, достигнутым этим соглашением», — утверждает Макмастер. — «После достижения договоренностей по этому обнадеживающему шагу с правительствами России и Иордании, президент Трамп обсудил соглашение с многими мировыми лидерами на саммите G20, включая президента Турции Реджепа Эрдогана, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и немецкого канцлера Ангелу Меркель».

«США остаются привержены поражению ИГ (запрещенная в России террористическая организация), помощи в завершении конфликта в Сирии, уменьшению страданий местного населения и помощи им в возвращении в свои дома. Это соглашение — важный шаг для достижения этих целей», — заявил Макмастер.

8 июля на пресс-конференции по итогам саммита G20 в немецком гамбурге президент России Владимир Путин рассказал, что позиция США по Сирии стала более прагматичной. По словам Путина, в ближайшее время необходимо договориться о границах зон деэскалации в Сирии. «Это кропотливая, нудная, но очень ответственная и важная работа», — объяснил российский президент, добавив, что решения по южным зонам деэскалации уже приняты, и не последнюю роль в этом сыграла позиция США.

Ситуация в Сирии обсуждалась на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей 7 июля на саммите G20. Беседа длилась более двух часов. Позднее Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.

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