Появились детали по сирийскому соглашению между Россией и США

США и Россия достигли договоренности по карте линии соприкосновения конфликтующих сторон на юго-западе Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.

По его словам, необходимо также принять дополнительные меры, чтобы укрепить перемирие. «Эти шаги будут включать дополнительное размещение наблюдателей в области», — рассказал дипломат.

Он отметил, что идея перемирия в Сирии заключается в прекращении насилия и создании фундамента для политических дискуссий, а не в предоставлении преимуществ одной из сторон конфликта.

Представитель Госдепартамента указал, что детали, касающиеся мониторинга режима прекращения огня, будут проработаны в ближайшие пару дней.

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В основе соглашения, продолжил он, лежит то, что «каждая сторона, имеющая влияние на стороны конфликта, должна оказывать его как можно эффективнее». «На оппозицию — США и Иордания, на режим [президента Сирии Башара] Асада — Россия», — уточнил дипломат.

Он также назвал «позитивным сигналом то, что США и Россия могут сотрудничать на практике». Представитель Госдепа добавил, что в прошлом соглашения о перемирии в Сирии было трудно реализовать потому, что «ситуации в разных частях страны существенно отличались друг от друга».

В пятницу, 7 июля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки», заявил, что США с Россией и Иорданией продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что страны готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Арабской Республики (районы Дераа, Кунейтра и Сувейда) с 9 июля. По словам главы МИД, Вашингтон и Москва взяли на себя обязательства обеспечить соблюдение перемирия.