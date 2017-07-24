Названа дата отправки первого гумконвоя в район Дамаска Восточная Гута

Первый российский гуманитарный конвой в населенный пункт Восточная Гута в районе Дамаска будет направлен 25 июля 2017 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

«Конвой доставит местным жителям продовольствие, медикаменты, а также вывезет из зоны деэскалации больных и раненых для прохождения лечения в медицинских учреждениях» — сказано в сообщении.

В субботу, 22 июля 2017 года, в Минобороны России заявили о подписании соглашений о порядке работы зоны деэскалации «Восточная Гута», занимающей одноименный район. Договоренности были достигнуты на переговорах российских военных и умеренной сирийской оппозиции, которые прошли столице Египта Каире.

«Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей», — отметили в военном ведомстве. Ожидается, что первый гуманитарный конвой отправится в регион в ближайшие дни.

Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута на международной встрече в Астане. Помимо Восточной Гуты они будут организованы в Идлибе, севернее Хомса и на юге Сирии. По итогам российско-американского саммита в Гамбурге было объявлено о создании зоны деэскалации в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.