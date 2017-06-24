Погоню Т-90 за террористами по сирийской пустыне показали на видео

В сети появился ролик, на котором запечатлена погоня танка Т-90 сирийской армии за боевиками «Исламского государства» (группировка запрещена в России) по пустыне к востоку от Пальмиры. Видео опубликовано в аккаунте Military Advisor в Twitter.

Как сообщало агентство SANA, 23 июня на востоке провинции Хомс (в этом регионе расположен античный город Пальмира) силовиками было уничтожено большое количество террористов, которые напали на позиции военных.

Ранее правительственные силы Сирии использовали танки Т-90 в боях в провинции Алеппо, пик которых пришелся на конец 2015 года. Около 15 таких машин были получены от России в качестве военной поддержки.