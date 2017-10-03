Военные отчитались об уничтожении сотен боевиков ИГ в Сирии

Воздушно-космические силы России за последние два дня уничтожили на восточном берегу Евфрата в Сирии несколько сотен боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

«Подтвержденные потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными», — отметил Конашенков.

По предоставленным им данным, было уничтожено семь полевых командиров различных уровней, в том числе, выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, который осуществлял координацию действий штурмовых формирований боевиков в долине Евфрата.

«Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов», — указал Конашенков.

Кроме того, ВКС уничтожили три командных пункта и девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением (с зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК) и четыре склада боеприпасов.

«Благодаря эффективным действиям авиации ВКС России сирийские войска продолжают освобождение от боевиков ИГ территории вдоль реки Евфрат», — заключил Конашенков.