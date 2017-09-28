В оставленном убежище боевиков в Сирии нашли украинский флаг

Бойцы сирийских войск в ходе осмотра оставленных боевиками зданий на восточном берегу Евфрата обнаружили оружие, сигареты российского производства, журнал со сканвордами и флаг Украины. Видео опубликовано в четверг, 28 сентября, в аккаунте Syria Today в Twitter.

В сообщении указывается, что найденные вещи могли принадлежать боевикам «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России), однако, как пояснил «Ленте.ру» эксперт, в ИГ неприемлемы какие-либо проявления национальной принадлежности, поэтому владелец флага, вероятно, не имеет отношения к этой организации.

По данным российских властей, в Сирии воевало от 20 тысяч до 40 тысяч иностранных боевиков, из которых почти 10 тысяч являются выходцами из стран СНГ. Чуть менее половины из них имеют российский паспорт.