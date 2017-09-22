Названа главная опасность возвращения в Россию воюющих в Сирии боевиков

Воюющие в Сирии боевики из стран постсоветского пространства, в случае возвращения в Россию, принесут с собой мощный заряд дестабилизации и радикализации общественных настроений. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил директор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел Илья Рогачев.

Он отметил, что опасность «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) — не только в численности боевиков и их оснащенности, также серьезную угрозу представляет пропагандистская кампания террористов.

Материалы по теме С небес на землю Активность российских подразделений на передовой в Сирии резко возросла

Рогачев уточнил, что, по разным подсчетам, в Сирии воевало от 20 до 40 тысяч иностранных боевиков, из которых почти 10 тысяч являются выходцами из стран СНГ, чуть менее половины из них имеют российский паспорт. Около пяти тысяч человек прибыли в Арабскую республику из стран Центральной Азии.

В свою очередь, российское Минобороны рапортовало, что по состоянию на сентябрь 2017 года от террористов освобождено 87,4 процента территории Сирии. Такие данные приводятся в официальном печатном органе ведомства, газете «Красная звезда».

14 сентября стало известно, что Россия планирует в ближайшие дни завершить борьбу с группировками, поддерживающими боевиков ИГ в Сирии. 12 сентября российские военные доложили о зачистке 85 процентов территории Сирии от боевиков.