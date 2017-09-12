Силовые структуры
 

Генштаб предупредил об усилении террористической угрозы на южных рубежах СНГ

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Сергей Истраков
Сергей Истраков

На южных рубежах СНГ усиливается террористическая опасность. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС России Сергей Истраков по итогам проведенного в Бишкеке заседания комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. Его слова во вторник, 12 сентября, передает РИА Новости.

«Следует отметить, что анализ современных вызовов и угроз безопасности государств содружества отчетливо свидетельствует, что террористическая опасность сохраняется, а на южных границах СНГ она даже усиливается», — заявил Истраков.

Он добавил, что в ходе встречи приняты решения, которые направлены на дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности. «В связи с этим в ходе заседания прошел обмен мнениями и опытом противодействия международному терроризму, намечены конкретные совместные шаги в этом направлении», — сообщил замглавы Генштаба.

По его словам, информация об особенностях подготовки и работы специалистов в области разминирования и радиационной, химической и биологической защиты была скорректирована с учетом опыта действий российских военных в Сирии.

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