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ВКС России уничтожили в Сирии крупнейший подземный арсенал «Джабхат ан-Нусры»

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Архивное фото
Архивное фото

Российская авиация уничтожила в Сирии крупнейший подземный склад террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) с тонной боеприпасов. Об этом в четверг, 5 октября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

Отмечается, что арсенал был поражен «специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для уничтожения заглубленных объектов». Удар был нанесен в районе населенного пункта Абу-эд-Духур.

«Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного их выгорания», — приводит агентство слова Конашенкова.

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