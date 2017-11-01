Дальняя авиация России разбомбила опорные пункты ИГ в Сирии

Шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов группировки «Исламское государство» ( ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Видео публикует РЕН ТВ. Дальние бомбардировщики вылетели с территории России и прошли в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Целями атаки стали опорные пункты боевиков, а также склады с боеприпасами и оружием в районе города Абу-Кемаль.

В ведомстве подтвердили успешное поражение всех целей. Прикрытие Ту-22М3 вели российские истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщает РИА Новости.