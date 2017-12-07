В России подсчитали количество вылетов для победы над боевиками ИГ

На завершающем этапе операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии российские самолеты выполняли более ста вылетов в день и наносили до 250 ударов. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, передает агентство «Интерфакс».

Только дальняя авиация нанесла за месяц 14 групповых ударов, совершив 84 вылета с территории России. По словам Рудского, более 550 террористов были убиты за последние пять дней.

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В Генштабе пояснили, что не осталось ни одного населенного пункта, который бы контролировали боевики. «Нельзя исключать, что на освобожденной территории могут появляться отдельные диверсионные группы ИГ», — заметил он.

6 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что «Сирия полностью освобождена от террористов». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение о завершении операции будет принимать российский лидер Владимир Путин.