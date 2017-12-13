Раскрыта роль верховного главнокомандующего России в сирийском конфликте

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России, президент Владимир Путин лично руководил российской авиацией в Сирии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Как член Совета безопасности [России] я могу сказать — раньше я этого не говорила: президент лично занимался руководством ВКС в Сирии и подготовкой политического урегулирования», — сказала политик.

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По словам Матвиенко, итоги российской кампании в Сирии являются личной победой и большим успехом главы государства.

11 декабря Владимир Путин посетил сирийскую авиабазу Хмеймим. Там он отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Президент отмечал, что за два с небольшим года военные разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов.

ВКС России начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе Дамаска. В марте 2016-го Путин принял решение о выводе большей части группировки в связи с успешным выполнением задач.

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