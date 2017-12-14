Минобороны рассказало о бегстве американского F-22 от российского истребителя

Американский истребитель F-22 покинул район при приближении российского истребителя в небе над Сирией. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России, опровергнув утверждения западных СМИ о перехвате самолетов ВКС, передает ТАСС.

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По утверждению российского военного ведомства, «отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное». В Минобороны пояснили, что пара Су-25 сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Меядин, когда к ним со стороны восточного берега реки Евфрат приблизился американский истребитель и начал отстрел тепловых ловушек, мешая российским пилотам.

«Выполнявший задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — пояснили в Минобороны.

Ранее 14 декабря газета The Independent написала о перехвате самолетами ВВС США штурмовиков Су-25. Издание сослалось на неназванного американского чиновника, который рассказал, что российские пилоты «нарушили согласованную зону полетов, созданную во избежание непреднамеренных инцидентов». По утверждению СМИ, после предупреждения российские самолеты покинули данный район.

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