Пентагон не заметил вывода российских войск из Сирии

Пенгтагон сомневается, что Россия выведет значительную часть своего военного контингента из Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, передает Reuters.

По его словам, США не увидели значительного сокращения российских боевых подразделений «после прежних аналогичных заявлений» Москвы.

Материалы по теме Они ушли Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца

11 декабря президент России Владимир Путин на авиабазе Хмеймим в Сирии отдал приказ о выводе российских военнослужащих из САР. В частности, глава государства отметил, что задача, стоявшая перед ними была «в целом решена, решена блестяще».

На следующий день Минобороны России отчиталось о возвращении на родину отряда российских саперов, экипажей бомбардировщика Ту-22М3, помимо этого, в Махачкалу вернулись военнослужащие батальона военной полиции.

В декабре 2016 года Путин принимал решение о сокращении российского военного присутствия в Сирии.

Российские ВКС начали принимать участие в военной кампании в Сирии 30 октября 2015 года. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!