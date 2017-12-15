В Пентагоне раскрыли детали инцидента между F-22 и Су-25

Российский штурмовик Су-25 вынудил пилота американского истребителя F-22 агрессивно маневрировать, пролетев на достаточно близком расстоянии от него в небе над восточным берегом реки Евфрат в Сирии. Об этом Fox News сообщил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Он также подтвердил, что воздушный инцидент, произошедший 13 декабря, длился 40 минут.

Телеканал добавляет, что американские военные выразили обеспокоенность случившимся в ходе переговоров с российской стороной по горячей линии. «Самое большое беспокойство международной коалиции заключается в том, что мы могли бы сбить российский самолет, потому что его действия рассматриваются как угроза для наших воздушных или сухопутных сил», — пояснил Пэхон.

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В Минобороны России заявляли, что американский F-22 сам приблизился к паре штурмовиков Су-25 и создавал им помехи, отстреливая тепловые ловушки. В ведомстве добавили, что истребитель покинул район после того, как к нему с задней полусферы подошел российский Су-35С.

В свою очередь в Вашингтоне утверждают, что Су-25 нарушили согласованную зону полетов, созданную во избежание непреднамеренных воздушных инцидентов. Российские штурмовики вторглись в контролируемый американской авиацией район, что заставило F-22 сделать несколько предупредительных выстрелов и обозначить свое присутствие.

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