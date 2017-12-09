Конашенков рассказал о бегстве F-22 от Су-35С

Американские самолеты постоянно создают помехи российской авиации в уничтожении боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

В качестве примера Конашенков привел инцидент с участием американского истребителя, который произошел 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат. «F-22 активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГИЛ в пригороде города Меядин. Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой», — заявил представитель Минобороны.

По его словам, после того как рядом появился российский истребитель Су-35С, самолет США «прекратил опасные маневры и поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака». «Американская сторона по данному и многим другим инцидентам в небе Сирии не нашла ответов для российского командования на авиабазе Хмеймим», — подчеркнул Конашенков.

В ноябре Минобороны России обвинило США в попытке срыва операции российских ВКС в Сирии. В ведомстве заявили, что ударные самолеты коалиции Соединенных Штатов хотели помешать авиации ВКС наносить удары по позициям ИГ в районе сирийского города Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор.

