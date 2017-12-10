Пентагон опроверг обвинения в попытках помешать уничтожению ИГ в Сирии

В Пентагоне опровергли заявление Минобороны России о том, что американская авиация якобы мешает уничтожению боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ. Такие заявления являются неверными», — подчеркнул представитель американского оборонного ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что американские самолеты постоянно создают помехи российской авиации в уничтожении боевиков. В частности, он рассказал об инциденте с участием американского истребителя F-22, который произошел 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат. Самолет США активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ в районе города Меядин и удалился только после того, как рядом появился российский истребитель Су-35С.

5 декабря в Пентагоне заявили, что США считают освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов по большей части своей заслугой, а не заслугой России. По словам представителя ведомства Эрика Пэхона, «сирийский режим и Россия не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому ИГ» и осуществили лишь небольшую часть операций.