В Кремле назвали причину провала гуманитарной паузы в Восточной Гуте

Провокации террористов пока не дают возможности должным образом урегулировать ситуацию в Восточной Гуте в Сирии. Такое мнение в среду, 28 февраля, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителя Кремля, Россия и Сирия делают все возможное для обеспечения гуманитарной паузы и разблокирования ситуации в Восточной Гуте.

Песков также отметил, что традиционно у Москвы «весьма партнерские» отношения с Дамаском. «Российские военные — это единственные военные, которые легитимно с точки зрения международного права присутствуют в Сирии, потому что они это делают на основе соответствующего обращения руководства Сирийской арабской республики», — подчеркнул он.

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27 февраля Министерство обороны России объявило в районе Восточной Гуты перемирие — так называемую «гуманитарную паузу» с целью дать возможность мирным жителям выйти из районов обстрелов. Пока остается неизвестным, соблюдают ли стороны конфликта это перемирие.

Предыдущая пауза была сорвана. Боевики начали обстреливать коридор из артиллерийских установок и стрелкового оружия. В результате ни один мирный житель не смог покинуть регион.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.

Ранее в этом регионе, который находится неподалеку от столицы Сирии Дамаска, погибли сотни человек. Сообщалось, что период активных бомбардировок и артиллерийских обстрелов Восточной Гуты пришелся на 19 и 20 февраля.

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