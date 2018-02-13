Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Если у нас будут доказательства того, что запрещенное химическое оружие было использовано, мы нанесем удар по месту, где оно создается или хранится», — заявил Макрон.

В то же время французский лидер подчеркнул, что в настоящее время таких доказательств у Парижа нет.

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По утверждению агентства Associated Press со ссылкой на сирийских «активистов и спасателей» ранее сообщало, что войска Асада якобы обстреляли химическими боеприпасами район Гута около Дамаска. Правительство Сирии отвергло все обвинения. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон априори считает виновной в химатаке Россию.

Москва настаивает на том, что химическое оружие используют исключительно террористические группировки, воюющие против правительственных войск.

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