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Боевики научились создавать химическое оружие

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

Террористы получили технологии по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ. Об этом в четверг, 18 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам нераспространения оружия массового уничтожения. Его слова передает РИА Новости.

«Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, наладили разветвленные каналы доступа к их прекурсорам», — сказал Лавров.

Министр отметил, что нарастающая угроза химического терроризма в ближневосточном регионе, в частности на территории Ирака и Сирии, вызывает серьезную обеспокоенность.

В прошлом году ООН возложила ответственность на правительство Сирии за применение химического оружия в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017-го. При атаке на город погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке авиацию правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие.

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