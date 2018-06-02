Трамп показал письмо Ким Чен Ына

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа, который принимает от зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает издание The Hiil.

Трамп назвал письмо интересным и хорошим, но признался, что еще не читал его. Отмечалось, что перед передачей президенту послание осмотрели должностные лица США.

По информации газеты The Wall Street Journal, в письме лидер КНДР говорит о заинтересованности возможным саммитом между странами.

1 июня Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном.

Саммит лидеров двух стран был запланирован на 12 июня в Сингапуре. Однако на прошлой неделе американский президент заявил, что не может встретиться с северокорейским лидером из-за враждебных заявлений Пхеньяна. Позже Трамп сказал, что США всё ещё ориентируются на проведение первого в истории двух государств саммита 12 июня в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

29 мая зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отправился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке встречи. Днем ранее делегация из Пхеньяна вылетела в Сингапур для подготовки мероприятия.

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