В Белом доме озадачились подарком для Ким Чен Ына

Администрация президента США Дональда Трампа озадачилась вопросом, какой подарок лучше всего преподнести лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну во время встречи с Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня. Об этом пишет газета Politico.

«Подбор правильного подарка для Ким Чен Ына является деликатной задачей. Он не должен оскорбить, но также не должен демонстрировать излишнее почтение руководителю КНДР», — заявил член Совета по международным отношениям США Скотт Снайдер.

Помимо этого, подарок не должен нарушать режим санкций, наложенный Советом Безопасности ООН на Северную Корею.

Также эксперты совета анализируют, что Ким может подарить Трампу — ранее лидеры КНДР вручали своим визами щенков или деликатесные грибы мацутакэ.

Обмен подарками на подобных саммитах предусмотрен протоколом. В частности, во время визита в 2010 году в Пхеньян тогдашняя госсекретарь Мадлен Олбрайт вручила Ким Чен Иру, большому поклоннику баскетбола, мяч с автографом Майкла Джордана.

Северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир получили более 100 тысяч (по некоторым данным, до 220 тысяч) подарков за годы своего правления. Они выставлены в музейном комплексе «Международная выставка дружбы» на горе Мехянсан в провинции Пхенан-Пукто.

На двустороннем саммите в Сингапуре 12 июня должна состояться встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

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