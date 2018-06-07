Трамп пообещал пригласить Ким Чен Ына в США

Американский лидер Дональд Трамп готов пригласить своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына в США, если саммит в Сингапуре пройдет успешно. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС.

На вопрос журналиста, планирует ли Трамп принять лидера КНДР в официальной резиденции в Вашингтоне или в своем поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида, президент США ответил, что готов начать с Белого дома.

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На двустороннем саммите в Сингапуре 12 июня должна состояться встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

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