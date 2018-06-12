Трамп и Ким закончили говорить тет-а-тет и начали расширенную встречу

Лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили личную встречу. Об этом сообщает Reuters.

Встреча, как и планировалось, длилась около 40 минут. Во время короткого перерыва они пообщались с журналистами. В частности, Трамп рассказал «об очень, очень хорошей состоявшейся беседе» и о «дилемме, которую им предстоит разрешить», а Ким, в свою очередь, заявил о желании «тесно сотрудничать с американским коллегой».

После этого они пригласили в зал переговоров своих представителей на расширенные переговоры.

Первый саммит США-КНДР проходит 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

Стороны обсуждают новые отношения между странами, создание системы мира и денуклеаризацию на Корейском полуострове.

11 июня Ким Чен Ын пригласил американского коллегу посетить Пхеньян в июле, чтобы не прекращать диалог.

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