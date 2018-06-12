США и Северная Корея поздравили россиян с Днем России

Госсекретарь США Майкл Помпео и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравили россиян с Днем России. Об этом сообщает ТАСС.

«От имени президента США Дональда Трампа и всего американского народа я поздравляю Российскую Федерацию и народ России с Днем России. В этот день мы чествуем граждан Российской Федерации и их устремления к демократическим принципам универсальной свободы, гражданским свободам и верховенству закона», — говорится в письменном заявлении Помпео.

Северокорейское новостное агентство ЦТАК распространило послание Ким Чен Ына, в котором тот «выражает теплые поздравления в адрес президента и дружественного народа России по случаю национального праздника». «Народ России достиг успеха в построении сильной России под руководством Владимира Путина, справляясь со всеми вызовами и сложностями», — отметил руководитель КНДР, выразив надежду на то, что отношения между двумя странами «станут еще крепче согласно требованиям новой эры и в интересах обоих народов».

12 июня Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретятся в Сингапуре на первом двустороннем саммите. Темой переговоров станут новые отношения между странами, создание системы мира и денуклеаризация на Корейском полуострове.

Дата 12 июня стала праздничной в 1992 году как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998-м президент Борис Ельцин предложил переименовать праздник в День России, но официально название изменилось только в 2002 году.

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