Радиоведущая назвала 74 процента россиян приматами и поплатилась

Ведущую камчатской радиостанции «Радио СВ» Росину Буданс отстранили от работы после того, как она в прямом эфире назвала 74 процента россиян приматами. Об этом сообщает «Камчатка-Информ», запись эфира доступна на YouTube.

На следующий день после выборов президента России Буданс заявила, что «балаган закончился» и победила стабильность, а именно «стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов».

«В стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально значимых профессий едва сводят концы с концами — такая стабильность восторжествовала», — заключила радиоведущая.

«У меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74 процента граждан — это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас, на Камчатке, делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?» — спросила Буданс.

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20 марта ее отстранили от эфира. По словам радиоведущей, этому предшествовали «какие-то звонки из правительства».

«Я очень редко говорю о политике, только когда меня это сильно волнует. Я просто сказала то, что думала. И последовала какая-то бурная реакция, какие-то звонки из правительства, отстранение от эфира. Переворачивают мои слова, крутят новые смыслы вокруг одной фразы. Все это так в духе нашего времени и так нелепо», — заявила Буданс.

Генеральный директор «Радио СВ» Виталий Ким подтвердил отстранение до выяснения всех обстоятельств. «Это внутреннее дело редакции. Никаких звонков из правительства не было», — пояснил он.

Выборы главы государства состоялись 18 марта. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте Павел Грудинин с 11,08 процента голосов, на третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента), на четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил 1 процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента.

В июне 2017 года ведущий Владимир Соловьев, работающий на государственной телерадиокомпании, в эфире станции «Вести ФМ» назвал вышедших в День России на митинг против коррупции россиян «вечными двумя процентами дерьма», мерзкими подонками и мажористыми придурками, которые «изгадили праздник».

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